На Прикарпатье три человека избили военного, пострадал прохожий, который хотел заступиться
В Ивано-Франковске трое мужчин избили военного, пострадал и прохожий, который хотел заступиться за него. Нападавших задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины, полицию Ивано-Франковской области.
Так, 11 сентября в Ивано-Франковское районное управление полиции позвонил по телефону житель города и сообщил, что стал очевидцем драки между молодыми людьми и мужчиной в военной форме.
"Мужчина рассказал, что снял фрагмент драки на мобильный телефон и передал видео следователям", - говорится в сообщении областной полиции.
Полицейские немедленно выехали на место происшествия, опросили свидетелей, установили потерпевшего. Им оказался 40-летний военнослужащий, житель Ивано-Франковска. Его доставили в медицинское учреждение.
Также полицейские выяснили, что в результате столкновения пострадал случайный прохожий, увидевший избиение военнослужащего и пытавшийся заступиться за него. Жителя с телесными повреждениями также доставили в больницу.
Что известно о нападавших
Полицейские оперативно установили правонарушителей. Ими оказались три жителя Ивано-Франковска. Им 26, 21 и 17 лет. Полиции известно, что 26-летний злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.
Свою вину фигуранты признали. 26 и 21-летних злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины.
Подробности нападения
Полицейские выяснили, что в центре Ивано-Франковска компания отдыхала и употребляла алкоголь.
"К ним подошел военный и попросил средства на собственные нужды. Но на такую просьбу молодые люди отреагировали агрессивно. Между ними и участником боевых действий возник словесный конфликт, переросший в драку", - уточнили в Нацполиции.
Решается вопрос об объявлении трем фигурантам подозрения по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.Такое правонарушение карается на срок до четырех лет лишения свободы.
Не первый случай
9 сентября в сети появилось видео избиения бывшего военнослужащего в городе Смела Черкасской области. Кадры опубликовали очевидцы, которые вызвали на место полицию и скорую помощь. Нападавшего на ветерана в Смеле уже задержали.
Кроме того, по делу избиения бывшего военного в Смеле подозрение получил еще один фигурант. Также продолжается служебная проверка действий правоохранителей. Дело в том, что очевидцы жаловались на бездействие наряда полиции, прибывшего на место избиения ветерана.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.