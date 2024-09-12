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На Прикарпатье три человека избили военного, пострадал прохожий, который хотел заступиться

Прикарпатье, Четверг 12 сентября 2024 10:07
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На Прикарпатье три человека избили военного, пострадал прохожий, который хотел заступиться Фото: в Ивано-Франковске три человека избили военного, их задержали (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Наталия Гурковская

В Ивано-Франковске трое мужчин избили военного, пострадал и прохожий, который хотел заступиться за него. Нападавших задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины, полицию Ивано-Франковской области.

Так, 11 сентября в Ивано-Франковское районное управление полиции позвонил по телефону житель города и сообщил, что стал очевидцем драки между молодыми людьми и мужчиной в военной форме.

"Мужчина рассказал, что снял фрагмент драки на мобильный телефон и передал видео следователям", - говорится в сообщении областной полиции.

Полицейские немедленно выехали на место происшествия, опросили свидетелей, установили потерпевшего. Им оказался 40-летний военнослужащий, житель Ивано-Франковска. Его доставили в медицинское учреждение.

Также полицейские выяснили, что в результате столкновения пострадал случайный прохожий, увидевший избиение военнослужащего и пытавшийся заступиться за него. Жителя с телесными повреждениями также доставили в больницу.

Что известно о нападавших

Полицейские оперативно установили правонарушителей. Ими оказались три жителя Ивано-Франковска. Им 26, 21 и 17 лет. Полиции известно, что 26-летний злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

Свою вину фигуранты признали. 26 и 21-летних злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины.

Подробности нападения

Полицейские выяснили, что в центре Ивано-Франковска компания отдыхала и употребляла алкоголь.

"К ним подошел военный и попросил средства на собственные нужды. Но на такую ​​просьбу молодые люди отреагировали агрессивно. Между ними и участником боевых действий возник словесный конфликт, переросший в драку", - уточнили в Нацполиции.

Решается вопрос об объявлении трем фигурантам подозрения по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.Такое правонарушение карается на срок до четырех лет лишения свободы.

Не первый случай

9 сентября в сети появилось видео избиения бывшего военнослужащего в городе Смела Черкасской области. Кадры опубликовали очевидцы, которые вызвали на место полицию и скорую помощь. Нападавшего на ветерана в Смеле уже задержали.

Кроме того, по делу избиения бывшего военного в Смеле подозрение получил еще один фигурант. Также продолжается служебная проверка действий правоохранителей. Дело в том, что очевидцы жаловались на бездействие наряда полиции, прибывшего на место избиения ветерана.

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