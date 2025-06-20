На Прикарпатті третю добу шукають 5-річного хлопчика, який зник у лісі (фото)

Як відомо, дитина зникла 17 червня у лісовій місцевості поблизу села Троїця Коломийського району.

Минулої ночі територію обстежували 4 пошукові групи та 20 дронів із тепловізійними камерами. Наразі планується прочісування понад 4 тисяч гектарів у 17 зонах як пішим ходом, так і з повітря.

"Залучені гірські рятувальники та кінологічні розрахунки з ДСНС Тернопільщини, Буковини, Львівщини та Хмельниччини, Спеціальний авіаційний загін ДСНС України та курсанти", - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, з початку операції перевірено близько 1798 гектарів території, з них понад тисячу - лісовий масив. Дрони обстежили ще понад 2900 гектарів. Водолази вже перевірили 11 водойм і частину русла річки Прут.

Рятувальники наголосили, що пошукові дії проводять повторно, щоб виключити можливість пропуску важливих слідів. Водночас психолог ДСНС надає постійну підтримку родині зниклого хлопчика.

Фото: маленький хлопчик загубився в лісі на Прикарпатті (t.me/dsns_telegram)