На Прикарпатті стались масові відключення світла: у чому причина

За даними компанії, через пориви південного-західного вітру до 25-30 м/с у мережах області численні знеструмлення. Найскладніша ситуація наразі на Долинщині, Рожнятівщині та в гірських районах.

Внаслідок падіння опор та пошкоджень проводів на повітряних лініях електропередачі 6-10 кВ знеструмлено 4 населених пункти повністю та 10 - частково. Вимкнення зареєстровані у Долинській, Рожнятівській, Косівській, Верховинській та Коломийській громадах.

Масові аварії та чисельні обриви є також на лініях 0,4 кВ:

Косівська громада - 156 погашень;

Верховинська громада - 34 погашення;

Долинська громада - 126 погашень;

Рожнятівська громада - 88 погашень;

Коломийська громада - 20 погашень;

Надвірна - 50 погашень;

Яремче - 30 погашень.

Загалом над відновленням електропостачання зараз працюють понад 20 бригад енергетиків. Вони роблять усе можливе, щоб світло повернулось у кожну домівку до кінця світлового дня.

Варто нагадати, що рятувальники попередили про сильний вітер у Карпатах 6-7 січня з поривами до 40 м/с на високогір'ї. Туристів закликають утриматися від походів у гори.