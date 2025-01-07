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На Прикарпатті стались масові відключення світла: у чому причина

Ілюстративне фото: 7 січня в Івано-Франківській області стались відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Масштабні відключення електроенергії було зафіксовано в Івано-Франківській області. Причиною став сильний вітер та інші погодні умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Прикарпаттяобленерго".

За даними компанії, через пориви південного-західного вітру до 25-30 м/с у мережах області численні знеструмлення. Найскладніша ситуація наразі на Долинщині, Рожнятівщині та в гірських районах.

Внаслідок падіння опор та пошкоджень проводів на повітряних лініях електропередачі 6-10 кВ знеструмлено 4 населених пункти повністю та 10 - частково. Вимкнення зареєстровані у Долинській, Рожнятівській, Косівській, Верховинській та Коломийській громадах.

Масові аварії та чисельні обриви є також на лініях 0,4 кВ:

  • Косівська громада - 156 погашень;
  • Верховинська громада - 34 погашення;
  • Долинська громада - 126 погашень;
  • Рожнятівська громада - 88 погашень;
  • Коломийська громада - 20 погашень;
  • Надвірна - 50 погашень;
  • Яремче - 30 погашень.

Загалом над відновленням електропостачання зараз працюють понад 20 бригад енергетиків. Вони роблять усе можливе, щоб світло повернулось у кожну домівку до кінця світлового дня.

Варто нагадати, що рятувальники попередили про сильний вітер у Карпатах 6-7 січня з поривами до 40 м/с на високогір'ї. Туристів закликають утриматися від походів у гори.

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