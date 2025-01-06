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Карпати накрив шторм: туристів закликають не ходити в гори

Понеділок 06 січня 2025 22:02
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Карпати накрив шторм: туристів закликають не ходити в гори Фото: Карпати накрив шторм (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Рятувальники попередили про сильний вітер у Карпатах 6-7 січня з поривами до 40 м/с на високогір'ї. Туристів закликають утриматися від походів у гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як повідомляється, до кінця доби 6 січня, вночі та вранці 7 січня пориви вітру на Прикарпатті 17-22 м/с.

Сильний вітер у Карпатах - 25 м/с, на високогір'ї Карпат 40 м/с (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Рятувальники наполегливо закликають не ходити у гори.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту", - попередили у ДСНС.

Погода в Україні

Погода у січні 2025 погода буде тепліше, ніж зазвичай. Середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 0...-3 градусів, що на 1,5-2 градусів вище за норму. На Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях - 0...+2 градусів.

Додамо, що зважаючи на тенденції останніх років і попередні прогнози синоптиків, поточна зима в Україні може бути не занадто суворою.

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