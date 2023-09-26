На Прикарпатті сталася пожежа у санаторії, де відпочивали майже 150 дітей

В Івано-Франківській області сталася пожежа у відпочинковому комплексі, де відпочивали майже 150 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та КМВА .

Пожежа в будівлі відпочинкового комплексу в селі Красноїлля, присілок Долина, Білоберізької тергромади, Верховинського району почалася вчора ввечері після 18:00.

На момент прибуття рятувальників, другий та мансардний поверх будівлі було охоплено вогнем, площа пожежі складала орієнтовно 750 м.кв. Також існувала загроза перекидання вогню на сусідні будинки. Будівля санаторію дерев’яна, що сприяло швидкому розповсюдженню вогню.

О 20:43 пожежу локалізували, а о 22:26 - ліквідували.

Вогнеборцям вдалося врятувати частину будівлі відпочинкового комплексу. Постраждалих немає.

Як з'ясувалось, у відпочинковому комплексі проживали 148 дітей з вихователями та 20 людей обслуговуючого персоналу. При пожежі усіх дітей вивели з будівлі.

У КМВА повідомили, що у відпочинкову комплексі перебували діти з Києва.

З місця пожежі усіх дітей, шістьох вихователів та трьох людей обслуговуючого персоналу направили на поселення до іншого санаторію. Там організували сніданок та надали їм речі першої необхідності, у тому числі і теплими речами. Вже організовано поїздку дітей додому.

У ДСНС додають, що через сильне задимлення на місці працювало чотири ланки газодимозахисної служби, створено три оперативні дільниці та штаб пожежогасіння. За допомогою квадрокоптера проведено додаткову аеророзвідку пожежі.

За уточненою інформацією до ліквідації пожежі будо залучено 64 людини особового складу та 15 одиниць техніки.

Надзвичайні ситуації

Нагадаємо, минулого тижня у Дарницькому районі Києва сталась пожежа в одній з квартир багатоповерхівки.

А до цього сталася сильна пожежа у центрі Одеси - там горів ресторан.

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