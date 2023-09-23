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На Прикарпатті поліцейський насмерть збив підлітка

Україна, Субота 23 вересня 2023 18:12
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На Прикарпатті поліцейський насмерть збив підлітка Фото: (facebook-com-UA-National-Police)
Автор: Каріна Левицька

На Прикарпатті вчора, 22 вересня, поліцейський, перебуваючи поза службою, насмерть збив підлітка. Розпочато розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Івано-Франківської області.

За даними правоохоронців, аварія трапилася вчора, близько 22:20 в селі Ценява Коломийського району.

За попередньою інформацією, водій автомобіля “BMW”, перебуваючи поза службою, на неосвітленій ділянці збив підлітка. Від отриманих травм 16-річний хлопець загинув.

На місце виїхали правоохоронці та співробітники Державного бюро розслідувань. Водія перевірили на стан сп‘яніння: він був тверезий.

За цим фактом слідчим підрозділом ДБР розпочато кримінальне провадження. Окрім того, поліція Прикарпаття проводить службове розслідування, результати якого будуть скеровані до ДБР.

ДТП в Україні

Нагадаємо, 25 травня, за п'ять хвилин до початку комендантської години, водій автомобіля Lexus ES350, яким пізніше виявився суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир, на проспекті Берестейському у Києві, коли їхав повз блокпоста, збив на смерть 23-річного військовослужбовця Національної гвардії.

Нещодавно також стало відомо, що в Одеській області поліцейський скоїв смертельне ДТП. Він двічі переїхав пенсіонерку та втік з місця аварії.

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