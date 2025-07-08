На Прикарпатті невідомий вистрілив в автомобіль: поранений підліток

Як повідомили у поліції, на лінію "102" надійшло повідомлення від мешканця села Кобаки Косівського району про те, що невідомий вистрілив у його автомобіль Renault Kangoo.

Металева куля пробила заднє скло дверей та поранила його 12-річного сина в плече. Дитину доставили до лікарні. Життю та здоров’ю нічого не загрожує.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що постріл здійснили із пневматичного пістолета. У ході оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Йдеться про 57-річного мешканця того ж села.

Під час огляду за місцем проживання правопорушника поліцейські виявили та вилучили два пневматичних пістолети. Від проходження перевірки на стан сп’яніння чоловік відмовився.

Слідчі Косівського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.



Поліцейські призначили експертизи, за результатами яких буде надано остаточну правову кваліфікацію діям фігуранта. Триває досудове розслідування.

Фото: на Прикарпатті невідомий вистрілив в автомобіль (if.npu.gov.ua)