На Прикарпатті чоловік у Viber повідомляв, де роздають повістки. Тепер хоче угоду зі слідством

Служба безпеки викрила мешканця Калуського району Івано-Франківської області, який створив та адміністрував групу у Viber, у якій повідомляли про актуальні місця видачі повісток. Чоловік визнав свою вину і хоче угоду зі слідством.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook управління СБУ в Івано-Франківській області.
Як повідомляється, група налічувала понад 11 тисяч учасників, переважно з Долинської територіальної громади.
У цій спільноті попереджали про переміщення та місцезнаходження військового транспорту і військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Інформація про заходи, які проводить ТЦК та СП, дозволяла військовозобов’язаним уникати постановки на облік та отримання повісток і перешкоджала мобілізації.
Під час обшуку СБУ вилучила у фігуранта мобільний телефон адміністратора з sim-картою, до якої прив'язаний профіль адміністратора Viber-спільноти.
Кіберфахівці СБУ припинили функціонування Viber-групи та заблокували можливість зривати мобілізаційні заходи працівників ТЦК та СП.
Слідчі СБУ повідомили адміністратору групи про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.
За даними слідства, фігурант усвідомив наслідки своєї протиправної діяльності та визнав вину. Він виявив бажання піти на співпрацю зі слідством та висловив прохання укласти угоду про визнання винуватості.
Мобілізацію в Україні було оголошено після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Нещодавно воєнний стан та мобілізація продовжили ще як мінімум до 15 листопада 2023 року.
При цьому в Україні після початку мобілізації почали виникати схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.
В кінці серпня президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО під час якого порушувалось питання військово-лікарських комісій та ТЦК.
Зокрема було прийнято рішення про проведення комплексних перевірок заключень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період від початку повномасштабного вторгнення Росії й можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями.Також президент пообіцяв наслідки для тих фальсифікував рішення ВЛК.
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