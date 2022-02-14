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На Прикарпатье застрелили криминального авторитета: прямо в кресле стоматолога

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Украина, Понедельник 14 февраля 2022 23:24
На Прикарпатье застрелили криминального авторитета: прямо в кресле стоматолога Фото: на Прикарпатье застрелили мужчину в кресле стоматолога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

В городе Яремче Ивано-Франковской области застрелили мужчину в кресле стоматолога. Полиция начала поиски убийцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Ивано-Франковской области.

В 18.45 на линию 102 поступило сообщение об убийстве в г. Яремче. В полицию обратился врач-стоматолог. Он сообщил полицейским, что в помещение стоматологического кабинета забежал неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в пациента. Злоумышленник сразу скрылся.

При оказании медицинской помощи пострадавший скончался.

На месте происшествия работают криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа по выяснению обстоятельств совершенного уголовного правонарушения и поиска причастных лиц.

"В области производится специальная полицейская операция. На поиски подозреваемого привлечены все оперативные службы и наряды полиции", - говорится в сообщении полицейских.

По информации источников местного издания "Галицкий корреспондент", речь идет об Игоре Дудке - криминальном авторитете по прозвищу "Сухой". Издание сообщает, что киллер выпустил несколько пуль и затем скрылся с места событий.

Напомним, что в Полтаве мужчина напал на людей в торговом центре. Один из раненых скончался.

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Ивано-Франковск
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