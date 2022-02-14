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На Прикарпатті застрелили кримінального авторитета: прямо в кріслі стоматолога

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Україна, Понеділок 14 лютого 2022 23:24
На Прикарпатті застрелили кримінального авторитета: прямо в кріслі стоматолога Фото: На Прикарпатті застрелили чоловіка в кріслі стоматолога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

У місті Яремче Івано-Франківської області застрелили чоловіка в кріслі стоматолога. Поліція почала пошуки вбивці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції Івано-Франківської області.

О 18.45 на лінію 102 надійшло повідомлення про вбивство у м.Яремче. У поліцію звернувся лікар-стоматолог. Він повідомив поліцейським, що в приміщення стоматологічного кабінету забіг невідомий чоловік і кілька разів вистрілив у пацієнта. Зловмисник одразу втік.

При наданні медичної допомоги потерпілий помер.

На місці події працюють криміналісти, кінологи та слідчо-оперативна група зі з'ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення та пошуку причетних осіб.

"В області проводиться спеціальна поліцейська операція. На пошуки підозрюваного залучені всі оперативні служби та наряди поліції", - йдеться в повідомленні поліцейських.

За інформацією джерел місцевого видання "Галицький кореспондент", йдеться про Ігоря дудку - кримінального авторитета на прізвисько "Сухий". Видання повідомляє, що кілер випустив кілька куль і потім зник з місця подій.

Нагадаємо, що в Полтаві чоловік напав на людей у торговому центрі. Один з поранених помер.

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