На Прикарпатье задержали мужчин за попытку создания "Федеративной Республики Украина"

На Прикарпатье за попытку свержения конституционного строя и создания "Республики Украина" задержали двух мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру .

В частности, двое сообщников поддерживали антиконституционные идеи федерализации Украины и создания Федеративной Республики Украина путем отделения от государства отдельных ее областей.

Также они должны были сделать организацию "Национального собрания", которые должны были выдвинуть требования об отстранении от должностей лиц в высших и местных органах государственной власти.

Кроме того, они к этому привлекали в разных областях Украины бывших военнослужащих и работников правоохранительных органов.

В частности, они должны были совершить захват зданий органов государственной власти, мостов, узлов коммуникаций, транспортных средств и хранилищ.

Сообщается, что сообщники подыскивали на территории западных областей Украины около 500 человек с опытом ведения боевых действий.