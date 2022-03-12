ru ua
Сб, 12 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Прикарпатті затримали чоловіків за спробу створення "Федеративної Республіки Україна"

Новость на русском →
Івано-Франківська область, Субота 12 березня 2022 20:03
На Прикарпатті затримали чоловіків за спробу створення "Федеративної Республіки Україна" На Прикарпатті затримали чоловіків, які хотіли захопити адмінбудівлі (volyn.com.ua)
Автор: Тетяна Самарук

На Прикарпатті за спробу повалення конституційного ладу та створення "Республіки Україна" затримали двох чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру.

Зокрема, двоє спільників підтримували антиконституційні ідеї федералізації України та створення Федеративної Республіки Україна шляхом відокремлення від держави окремих її областей.

Також вони повинні були зробити організацію "національних зборів», які повинні були висунути вимоги про усунення з посад осіб у вищих та місцевих органах державної влади.

Окрім того, вони до цього залучали в різних областях України колишніх військовослужбовців та працівників правоохоронних органів.

Зокрема, вони повинні були вчинити захоплення будівель органів державної влади, мостів, вузлів комунікацій, транспортних засобів та сховищ.

Повідомляється, що спільники підшукували на території західних областей України близько 500 осіб з досвідом ведення бойових дій.

Раніше ми повідомляли, що оприлюднено список окупантів, причетних до злочинів проти мирного населення.

Також ми писали, що за час війни Росії проти України в український полон потрапило близько 500-600 військовослужбовців.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Івано-Франківська область
NEWS
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
DAILY
Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть