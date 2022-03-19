На Прикарпатті відновлюють роботу позашкільні заклади освіти
Івано-Франківська обласна військова адміністрація з 21 березня відновить на території області роботу позашкільних закладів освіти дистанційно.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Galka.if.ua.
Позашкільні заклади освіти запрацюють дистанційно. Таке рішення прийняла голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
Навчальні заклади відновлять роботу в понеділок, 21 березня. Дистанційно працюватимуть ті гуртки, проведення яких можливе в онлайн-форматі.
Раніше навчальний процес відновили в Києві. Також навчання в школах цього тижня поновили у Львові. Школярі обох міст навчаються дистанційно.
Нагадаємо, що в кримському Джанкої окупанти призупинили навчання задля розміщення військових у місцевих школах.
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