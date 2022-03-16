ru ua
Ср, 16 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В школах Киева возобновят учебный процесс

Новина українською →
Киев, Среда 16 марта 2022 22:41
В школах Киева возобновят учебный процесс Фото: в школах Киева возобновят начальный процесс (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Киевские школьники постепенно готовятся к возобновлению образовательного процесса. Обучение будет проводиться в онлайн-режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Департамента образования и науки Киева Елены Фиданян.

Она отметила, что директора всех школ получили четкую инструкцию, какие платформы можно использовать (о чем уже сообщено ученикам и их родителям) и какова цель привлечения учеников.

"Основная задача - мягко вводить школьников в обучение, восстанавливать процесс повторения знаний и получения новых. Такие подготовительные мероприятия станут хорошей основой для возобновления образовательного процесса", - сказала Фиданян.

Также, по ее словам, для юных киевлян в дистанционном формате возобновили работу секции Киевской МАН и кружки Киевского Дворца детей и юношества.

Сейчас педагоги Киевской МАН проводят индивидуальные онлайн консультации с воспитанниками, которые готовятся к участию в 3-м всеукраинском этапе Конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины.

Также продолжается подготовка к участию в международных мероприятиях и прием конкурсных работ.

Вместе с тем Киевский Дворец детей и юношества предлагает посетить онлайн мастер-классы по народному творчеству, тренинги по кризисной психологии, лайфаки по медиаграмотности, студию актерского мастерства, овладеть навыками социальных коммуникаций.

Напомним, в 13 регионах Украины школы уже вернулись к обучению. Однако форма зависит от ситуации.

Война России против Украины продолжается двадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев школа Война России против Украины
NEWS
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
DAILY
Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами