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На Прикарпатье на три дня перекроют дороги: названа причина

Автор: Иванна Шовкун

20-22 декабря в Ивано-Франковской области состоится ежегодная конференция послов Украины. Потому некоторые участки улиц и дорог перекроют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковской области.

На эти даты запланировано мероприятие "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства". В нем примет участие большое количество гостей.

В связи с этим в области временно ограничат или запретят движение транспортных средств и пешеходов на отдельных участках улиц и дорог. Полиция Прикарпатья призывает жителей и гостей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

Напомним, синоптики предупреждали, что погода в Украине 20 декабря будет способствовать гололедице на дорогах. В связи с этим есть угроза проблем с движением на отдельных участках.

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ПрикарпатьеАвтомобильное движение