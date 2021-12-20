На Прикарпатье на три дня перекроют дороги: названа причина

20-22 декабря в Ивано-Франковской области состоится ежегодная конференция послов Украины. Потому некоторые участки улиц и дорог перекроют.

На эти даты запланировано мероприятие "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства". В нем примет участие большое количество гостей.

В связи с этим в области временно ограничат или запретят движение транспортных средств и пешеходов на отдельных участках улиц и дорог. Полиция Прикарпатья призывает жителей и гостей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам.