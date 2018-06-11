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Интервью

На Прикарпатье сгорела старинная деревянная православная церковь, - ГСЧС

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 09:16
Фото: пожар в Ивано-Франковской области (dsns.gov.ua)
Фото: пожар в Ивано-Франковской области (dsns.gov.ua)

Пожарным удалось спасти только колокольню

В селе Новица Ивано-Франковской области сгорела деревянная церковь Преображения Господня УПЦ КП 1921 года постройки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС области.

"Сообщение о пожаре поступило к спасателям 11 июня в 2:07. К тушению огня были привлечены 8 единиц пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава. В 3:47 пожар локализован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пожара никто из людей не пострадал.

Пожарным удалось спасти от огня одно вспомогательное здание церкви, колокольню и пять рядом расположенных жилых домов. Однако само здание храма общей площадью 250 кв. м было уничтожено.

Церковь имела статус памятника градостроительства и архитектуры местного значения.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, во Львове вчера ночью произошел крупный пожар на спорткомплексе СКА.

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Теги публикации: пожар, церковь, ГСЧС, Ивано-Франковская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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