Во Львове ночью горела территория стадиона СКА

Горела кровля по всей площади помещения

Во Львове сегодня ночью произошел крупный пожар на стадионе СКА. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС во Львовской области.

"Сегодня ночью, в 2:26 к спасателям поступило сообщение о пожаре в г. Львове на улице Клепаровская, 39 а, в 3-этажном административном здании и стрелковом тире, которые находятся на территории учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны Украины. Площадь здания составляет 4400 кв.м", - сообщили спасатели.

Отмечается, что к месту происшествия направили пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова № 3. По прибытию на место происшествия было установлено, что горит кровля по всей площади помещения. Спасатели вынесли из помещения тира патроны и стрелковое оружие.

"Пожарные также не допустили распространения огня на помещение общежития, расположенного рядом. С целью обеспечения безопасности из общежития эвакуировали 120 жителей", - сообщили в ГСЧС.

К ликвидации пожара привлекли 127 спасателей, в том числе 33 курсантов ЛГУ БЖД, и 21 единицу спецтехники. Пожар локализован в 5:35.

Фото: пожар во Львове

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе в результате пожара на электроподстанции без электроэнергии остались 75% абонентов Суворовского района.