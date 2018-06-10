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Во Львове ночью горела территория стадиона СКА

НовостиПроисшествия    10.06.2018 - 08:09
Фото: пожар на стадионе СКА (ГСЧ во Львовской области)
Фото: пожар на стадионе СКА (ГСЧ во Львовской области)

Горела кровля по всей площади помещения

Во Львове сегодня ночью произошел крупный пожар на стадионе СКА. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС во Львовской области.

"Сегодня ночью, в 2:26 к спасателям поступило сообщение о пожаре в г. Львове на улице Клепаровская, 39 а, в 3-этажном административном здании и стрелковом тире, которые находятся на территории учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны Украины. Площадь здания составляет 4400 кв.м", - сообщили спасатели.

Отмечается, что к месту происшествия направили пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова № 3. По прибытию на место происшествия было установлено, что горит кровля по всей площади помещения. Спасатели вынесли из помещения тира патроны и стрелковое оружие.

"Пожарные также не допустили распространения огня на помещение общежития, расположенного рядом. С целью обеспечения безопасности из общежития эвакуировали 120 жителей", - сообщили в ГСЧС.

К ликвидации пожара привлекли 127 спасателей, в том числе 33 курсантов ЛГУ БЖД, и 21 единицу спецтехники. Пожар локализован в 5:35. 

Фото: пожар во Львове

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе в результате пожара на электроподстанции без электроэнергии остались 75% абонентов Суворовского района.

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Теги публикации: Львов, Львов, пожар, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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