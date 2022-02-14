СБУ разоблачила банду, которая захватила государственный хозяйственный объект на Прикарпатье. Фигуранты терроризировали жителей региона и захватывали их имущество.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По информации ведомства, среди изъятого у злоумышленников - реактивные противотанковые гранатометы, стрелковое оружие с оптическими прицелами и глушителями, а также патроны различного калибра.
Кроме того, лидеры банды пытались распространить свое преступное влияние. Для этого запугивали людей и "выбивали" из них деньги. В случае отказа применяли насилие и угрожали потерпевшим физической расправой.
СБУ установила, что участники группировки захватили один из государственных хозяйственных объектов на территории региона. Его административные помещения использовали как "штаб" для координации противоправной деятельности.
Так, в группировку входило более 20 человек, в том числе злоумышленники, которых ранее привлекали к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.
По данным следствия, они облагали "данью" местных жителей. Во время нападений на граждан злоумышленники использовали оружие и наносили потерпевшим телесные повреждения.
В ходе проведения более 50 обысков по местам пребывания участников преступной группировки правоохранители обнаружили:
Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.
Сейчас организаторам и активным участникам группировки сообщено о подозрении в совершении преступлений по:
Вместе с тем двум лидерам преступной группировки дополнительно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255-1 (установление или распространение преступного влияния) УКУ.
Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Идет следствие.
Фото: на Прикарпатье разоблачили банду, которые облагали "данью" жителей (ssu.gov.ua)
Напомним, правоохранители разоблачили в Киевской области банду, которая подделывала визы стран Евросоюза, для дальнейшей нелегальной переправки людей через границу.