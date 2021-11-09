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На Прикарпатье произошло землетрясение

Автор: Валерия Полищук

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение. Его магнитуда составила 2,3 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт сейсмического мониторинга Главного центра специального контроля.

Эпицентр землетрясения находится в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, северо-восточнее города Надворное, на глубине 3 км.

"По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении.

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Ивано-Франковская областьЗемлетрясение