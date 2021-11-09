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На Прикарпатті стався землетрус

Автор: Валерія Поліщук

В Івано-Франківській області стався землетрус. Його магнітуда склала 2,3 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт сейсмічного моніторингу Головного центру спеціального контролю.

Епіцентр землетрусу знаходиться в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на північний схід від міста Надвірне, на глибині 3 км.

"За класифікацією землетрусів відноситься до ледь відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться в повідомленні.

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Івано-Франківська областьЗемлетрус