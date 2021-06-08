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На Прикарпатье произошла авария на газопроводе: названа причина

Автор: Анастасия Рокитна

В селе Клузов (Ивано-Франковская область) взорвалась труба высокого давления газопровода Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы. Сейчас поврежденный участок газопровода полностью локализован.

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины".

Сообщается, что взрыв произошел в 12:40. Пострадавших в результате инцидента нет. Угрозы прекращения газоснабжения в близлежащих населенных пунктах нет, этот инцидент также не влияет на транзит газа в ЕС, сообщили в пресс-службе "Оператора ТГС Украины".

Сейчас поврежденный участок газопровода полностью локализован, на месте инцидента работает ремонтная бригада. Опасность для населенных пунктов вблизи отсутствует.

Советник мэра Ивано-Франковска Назар Кишак также сообщил, что спасатели проводят работу по локализации чрезвычайной ситуации.

Фото: в Ивано-Франковской области произошел взрыв на газопроводе (facebook.com)

Кроме того, глава Оператора ГТС Сергей Макогон написал на своей странице в Facebook, что это газопровод-отвод диаметра 500 мм местного значения, а не магистральный газопровод УПУ (Уренгой-Помары-Ужгород).

"Прошу не распространять фейки, которые играют на руки сторонникам "Северного потока-2", - отметил он.

Напомним, в Полтавской области произошел мощный взрыв вблизи Лубен. Как выяснилось, взрыв произошел из-за разгерметизации на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород.

Отметим, взрыв на газопроводе под Лубнами произошел также из-за разгерметизации.

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