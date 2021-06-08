На Прикарпатті сталась аварія на газопроводі: названо причину

Повідомляється, що вибух стався в 12:40. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Загрози припинення газопостачання в прилеглих населених пунктах немає, цей інцидент також не впливає на транзит газу до ЄС, повідомили у прес-службі "Оператора ТГС України".

Наразі пошкоджену ділянку газопроводу повністю локалізовано, на місці інциденту працює ремонтна бригада. Небезпека для населених пунктів поблизу відсутня.

Радник міського голови Івано-Франківська Назар Кішак повідомив, що рятувальники проводять роботу по локалізації надзвичайної ситуації.

Фото: в Івано-Франківській області стався вибух на газопроводі (facebook.com)

Крім того, глава Оператора ГТС Сергій Макогон написав на своїй сторінці у Facebook, що це газогін-відвід діаметру 500 мм місцевого значення, а не магістральний газопровід УПУ (Уренгой-Помари-Ужгород).

"Прошу не розповсюджувати фейки, які грають на руки прихильникам "Північного Потоку-2", - зазначив він.