На Прикарпатті сталась аварія на газопроводі: названо причину

У селі Клузів (Івано-Франківська область) вибухнула труба високого тиску газопроводу Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці. Наразі пошкоджену ділянку газопроводу повністю локалізовано.
Повідомляється, що вибух стався в 12:40. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Загрози припинення газопостачання в прилеглих населених пунктах немає, цей інцидент також не впливає на транзит газу до ЄС, повідомили у прес-службі "Оператора ТГС України".
Наразі пошкоджену ділянку газопроводу повністю локалізовано, на місці інциденту працює ремонтна бригада. Небезпека для населених пунктів поблизу відсутня.
Радник міського голови Івано-Франківська Назар Кішак повідомив, що рятувальники проводять роботу по локалізації надзвичайної ситуації.
Крім того, глава Оператора ГТС Сергій Макогон написав на своїй сторінці у Facebook, що це газогін-відвід діаметру 500 мм місцевого значення, а не магістральний газопровід УПУ (Уренгой-Помари-Ужгород).
"Прошу не розповсюджувати фейки, які грають на руки прихильникам "Північного Потоку-2", - зазначив він.
Нагадаємо, в Полтавській області стався потужний вибух поблизу Лубнів. Як з'ясувалося, вибух стався через розгерметизацію на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород.
Зазначимо, вибух на газопроводі під Лубнами стався також через розгерметизацію.