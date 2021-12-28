На Прикарпатье произошел взрыв в больнице. Есть жертвы

В Ивано-Франковской области сегодня произошел взрыв в Косовской центральной районной больнице. Жертвами взрыва, по предварительным данным, стали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.
Взрыв произошел в одной из палат реанимационного отделения больницы. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются и уточняются.
"По имеющейся информации, в результате инцидента погибли два человека", - заявили в министерстве.
Как рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, взрыв в больнице произошел после 21:00 в палате реанимационного отделения на первом этаже. Около 22:00 пожар был ликвидирован. Пожарные спасли из огня трех человек.
Спасатели отметили, что оба погибших - это пациенты больницы.
Фото: в Косовской ЦРБ произошел взрыв (facebook.com/MNSIFR)
Напомним, в феврале этого года взрыв произошел в одной из больниц Запорожья.
Также РБК-Украина рассказывало про взрыв в больнице Черновцов.