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На Прикарпатье произошел взрыв в больнице. Есть жертвы

Автор: Дмитрий Левицкий

В Ивано-Франковской области сегодня произошел взрыв в Косовской центральной районной больнице. Жертвами взрыва, по предварительным данным, стали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

Взрыв произошел в одной из палат реанимационного отделения больницы. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются и уточняются.

"По имеющейся информации, в результате инцидента погибли два человека", - заявили в министерстве.

Как рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, взрыв в больнице произошел после 21:00 в палате реанимационного отделения на первом этаже. Около 22:00 пожар был ликвидирован. Пожарные спасли из огня трех человек.

Спасатели отметили, что оба погибших - это пациенты больницы.

Фото: в Косовской ЦРБ произошел взрыв (facebook.com/MNSIFR)

Напомним, в феврале этого года взрыв произошел в одной из больниц Запорожья.

Также РБК-Украина рассказывало про взрыв в больнице Черновцов.

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Министерство здравоохранения УкраиныИвано-Франковская областьПрикарпатьеВзрыв