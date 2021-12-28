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На Прикарпатті стався вибух в лікарні. Є жертви

Автор: Дмитро Левицький

В Івано-Франківській області сьогодні стався вибух у Косівській центральній районній лікарні. Жертвами вибуху, за попередніми даними, стали дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Вибух стався в одній з палат реанімаційного відділення лікарні. Наразі, обставини події з'ясовуються та уточнюються.

"За наявною інформацією, внаслідок інциденту загинули двоє людей", - заявили в міністерстві.

Як розповіли в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, вибух в лікарні пролунав після 21:00 в палаті реанімаційного відділення на першому поверсі. Близько 22:00 пожежу ліквідували. Пожежники врятували з вогню трьох людей.

Рятувальники зазначили, що обидві загиблі людини - це пацієнти лікарні.

Фото: у Косівській ЦРЛ стався вибух (facebook.com/MNSIFR)

Нагадаємо, у лютому цього року вибух стався в одній з лікарень Запоріжжя.

Також РБК-Україна розповідало про вибух в лікарні Чернівців.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниІвано-Франківська областьПрикарпатьеВибух