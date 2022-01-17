На Прикарпатье произошел взрыв в автомобиле: мужчина остался без руки

В ночь на понедельник, 17 января, в Ивано-Франковске взорвался автомобиль BMW X5В. В результате этого травмы получил мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Галка ".

Инцидент произошел в жилом дворе. По данным следствия, к взрыву причастен 20-летний мужчина, который якобы приехал туда накануне. Он оснастил автомобиль взрывчаткой, которая сдетонировала и ранила его.

Вследствие ЧП злоумышленник получил травму руки. Ему удалось самому вызвать на помощь медиков. Врачи госпитализировали пострадавшего. Спасти руку мужчине не удалось - медики были вынуждены ампутировать часть конечности.