На Прикарпатье произошел взрыв в автомобиле: мужчина остался без руки
Фото: автомобиль BMW X5 взорвали на Прикарпатье (Pixabay)
В ночь на понедельник, 17 января, в Ивано-Франковске взорвался автомобиль BMW X5В. В результате этого травмы получил мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Галка".
Инцидент произошел в жилом дворе. По данным следствия, к взрыву причастен 20-летний мужчина, который якобы приехал туда накануне. Он оснастил автомобиль взрывчаткой, которая сдетонировала и ранила его.
Вследствие ЧП злоумышленник получил травму руки. Ему удалось самому вызвать на помощь медиков. Врачи госпитализировали пострадавшего. Спасти руку мужчине не удалось - медики были вынуждены ампутировать часть конечности.
Напомним, в Черновцах в жилом доме взорвался газ. В 19:17 на линию 102 поступило сообщение о взрыве газа по ул. Шептицкого, 15.