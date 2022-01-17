ru ua
Пн, 17 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Прикарпатье произошел взрыв в автомобиле: мужчина остался без руки

Новина українською →
Прикарпатье, Понедельник 17 января 2022 11:33
На Прикарпатье произошел взрыв в автомобиле: мужчина остался без руки Фото: автомобиль BMW X5 взорвали на Прикарпатье (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

В ночь на понедельник, 17 января, в Ивано-Франковске взорвался автомобиль BMW X5В. В результате этого травмы получил мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Галка".

Инцидент произошел в жилом дворе. По данным следствия, к взрыву причастен 20-летний мужчина, который якобы приехал туда накануне. Он оснастил автомобиль взрывчаткой, которая сдетонировала и ранила его.

Вследствие ЧП злоумышленник получил травму руки. Ему удалось самому вызвать на помощь медиков. Врачи госпитализировали пострадавшего. Спасти руку мужчине не удалось - медики были вынуждены ампутировать часть конечности.

Напомним, в Черновцах в жилом доме взорвался газ. В 19:17 на линию 102 поступило сообщение о взрыве газа по ул. Шептицкого, 15.

Читайте РБК-Украина в Google News
Прикарпатье Взрыв
NEWS
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
DAILY
Пауза на паузе. Почему конкурс на главу САП оказался в тупике и чем это грозит
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пауза на паузе. Почему конкурс на главу САП оказался в тупике и чем это грозит