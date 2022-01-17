ru ua
Пн, 17 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Прикарпатті стався вибух в автомобілі: чоловік залишився без руки

Новость на русском →
Прикарпаття, Понеділок 17 січня 2022 11:33
На Прикарпатті стався вибух в автомобілі: чоловік залишився без руки Фото: автомобіль BMW X5 підірвали на Прикарпатті (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

У ніч на понеділок, 17 січня, в Івано-Франківську вибухнув автомобіль BMW X5В. Внаслідок цього травми отримав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Галку".

Інцидент стався у житловому дворі. За даними слідства, до вибуху причетний 20-річний чоловік, який нібито приїхав туди напередодні. Він оснастив автомобіль вибухівкою, яка здетонувала та поранила його.

Внаслідок НП зловмисник отримав травму руки. Йому вдалося самому викликати на допомогу медиків. Лікарі госпіталізували потерпілого. Врятувати руку чоловікові не вдалося - медики були змушені ампутувати частину кінцівки.

Нагадаємо, у Чернівцях у житловому будинку вибухнув газ. О 19:17 на лінію 102 надійшло повідомлення про вибух газу вул. Шептицького, 15

Читайте РБК-Україна в Google News
Прикарпатье Вибух
NEWS
Порошенку обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція суду
Порошенку обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція суду
DAILY
Пільговий газ проти інфляції. Чи зможе Кабмін утримати зростання цін на продукти харчування
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Пільговий газ проти інфляції. Чи зможе Кабмін утримати зростання цін на продукти харчування