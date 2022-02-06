Во львовском музее "Шевченковский гай" сгорел деревянный дом

Во Львове произошел пожар на территории Музея народной архитектуры и быта им. Климентия Шептицкого ("Шевченсковский гай"). В результате сгорел деревянный дом, пострадавших нет.

Сообщается, что в ночь на 6 февраля произошел пожар на территории музея под открытым небом. В результате инцидента сгорел одноэтажный деревянный дом площадью 600 квадратных метров.

"В 03:27 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отметим, на территории "Шевченковского гая" находятся более 120 памятников архитектуры из западных областей Украины, в том числе 6 церквей. Самый старый экспонат - хата 1749 года. На территории представлены также кузница, школа, лесопилка, сукновальня, водяная и ветряная мельницы.