ru ua
Вс, 06 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Во львовском музее "Шевченковский гай" сгорел деревянный дом

Новина українською →
Львов, Воскресенье 06 февраля 2022 09:35
Во львовском музее "Шевченковский гай" сгорел деревянный дом Фото: пожар на территории музея потушили за час (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Во Львове произошел пожар на территории Музея народной архитектуры и быта им. Климентия Шептицкого ("Шевченсковский гай"). В результате сгорел деревянный дом, пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в ночь на 6 февраля произошел пожар на территории музея под открытым небом. В результате инцидента сгорел одноэтажный деревянный дом площадью 600 квадратных метров.

"В 03:27 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отметим, на территории "Шевченковского гая" находятся более 120 памятников архитектуры из западных областей Украины, в том числе 6 церквей. Самый старый экспонат - хата 1749 года. На территории представлены также кузница, школа, лесопилка, сукновальня, водяная и ветряная мельницы.

Напомним, ранее сообщалось о пожаре в одной из многоэтажек в Кропивницком, в результате которого погиб один человек, еще двое детей пострадали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Пожар
NEWS
Спад на выходных: в Украине выявили почти 28 000 новых случаев COVID
Спад на выходных: в Украине выявили почти 28 000 новых случаев COVID
DAILY
Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США