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На Прикарпатье поезд протаранил легковой автомобиль: есть погибшие

Автор: Мария Кучерявец

В Ивано-Франковской области на железнодорожном переезде поезд протаранил легковой автомобиль. В результате ДТП два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковской области.

"13 декабря в 23:30 между селами Угринов и Клузов, на железнодорожном переезде поезд, сообщением "Киев-Ивано-Франковск" столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ 2109", - говорится в сообщении.

Известно, что житель Ивано-Франковска, двигался в направлении села Угринов и на регулируемом железнодорожном переезде выехал на запрещающий сигнал светофора.

В результате чего произошло столкновение с пассажирским поездом, под управлением 40-летнего машиниста, который, по информации правоохранителей, был трезв.

На место происшествия прибыли и спасатели, которые деблокировали из легковушки двух человек - водитель и 36-летняя пассажирка, жительница Угринева, погибли на месте происшествия.

Следователи открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 276 УК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта). Продолжается досудебное расследование.

Фото: на Прикарпатье поезд протаранил легковой автомобиль (facebook.com/frankivsk.police)

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ДТПИвано-Франковская область