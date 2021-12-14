На Прикарпатье поезд протаранил легковой автомобиль: есть погибшие

"13 декабря в 23:30 между селами Угринов и Клузов, на железнодорожном переезде поезд, сообщением "Киев-Ивано-Франковск" столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ 2109", - говорится в сообщении.

Известно, что житель Ивано-Франковска, двигался в направлении села Угринов и на регулируемом железнодорожном переезде выехал на запрещающий сигнал светофора.

В результате чего произошло столкновение с пассажирским поездом, под управлением 40-летнего машиниста, который, по информации правоохранителей, был трезв.

На место происшествия прибыли и спасатели, которые деблокировали из легковушки двух человек - водитель и 36-летняя пассажирка, жительница Угринева, погибли на месте происшествия.

Следователи открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 276 УК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта). Продолжается досудебное расследование.

Фото: на Прикарпатье поезд протаранил легковой автомобиль (facebook.com/frankivsk.police)