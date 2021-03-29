UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На Прикарпатье ослабляют карантин: на въездах в область сняли блокпосты

Автор: Андрей Василюк

В Ивано-Франковской области с сегодняшнего дня начинается поэтапное ослабление карантина - на въездах в область снимают блок-посты и восстанавливают работу детских садов. Соответствующее решение приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.

Среди главных решений комиссии - открытие с сегодняшнего дня детских садов и снятие блокпостов на въезде в Ивано-Франковскую область. Однако на въездах в курорт "Буковель" посты полиции будут работать далее.

"В Ивано-Франковской области комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о поэтапном ослаблении карантина. С сегодняшнего дня открывается детские сады", - сообщил Радуцкий.

Он отметил, что в случае улучшения эпидситуации с 5 апреля возобновят обучение в школах для учеников первых-четвертых классов. "Также комиссия сняла посты полиции на въездах в область, но оставила их у населенного пункта Поляница, где остаются высокими показатели заболеваемости", - добавил нардеп.

Напомним, городские власти Ивано-Франковска приняли решение ослабить карантин с 29 марта. С сегодняшнего дня поэтапно открываются детские сады и начальные классы.

Отметим, Ивано-Франковская область находится в "красной" зоне карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус
Читайте также
ВОЗ рассматривает все гипотезы происхождения коронавируса
В Харькове умер 11-летний мальчик с COVID-19 и герпесвирусной инфекцией
Минздрав обещает начать внедрение COVID-паспортов сразу после финального решения ЕС
Прогноз погоды