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На Прикарпатті послаблюють карантин: на в'їздах до області зняли блокпости

Автор: Андрій Василюк

В Івано-Франківській області відсьогодні починається поетапне послаблення карантину - на в'їздах до області знімають блок-пости та відновлюють роботу дитячих садків. Відповідне рішення ухвалила обласна комісія з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив голова Комітету Верховної ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький на своїй сторінці Facebook.

Серед головних рішень комісії - відкриття відсьогодні дитячих садків та зняття блокпостів на в'їзді в Івано-Франківську область. Однак на в'їзд до курорту "Буковель" пости поліції працюватимуть й надалі.

"В Івано-Франківській області комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про поетапне послаблення карантину. Від сьогодні відчиняються дитячі садки", - повідомив Радуцький.

Він наголосив, що в разі покращення епідситуації з 5 квітня відновлять навчання у школах для учнів перших-четвертих класів. "Також комісія зняла пости поліції на в’їздах до області, але залишила їх біля населеного пункту Поляниця, де залишаються високими показники захворюваності", - додав нардеп.

Нагадаємо, міська влада Івано-Франківська прийняла рішення послабити карантин з 29 березня. Відьсогодні поетапно відкриваються дитячі садки та початкові класи.

Зазначимо, Івано-Франківська область наразі знаходиться в "червоній" зоні карантину.

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