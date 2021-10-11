На Прикарпатье обнаружили "армию ботов", которая распространяла вирусные программы

По информации СБУ, в так называемую "армию ботов" входили более 100 тысяч фейковых учетных записей.

Установлено, что хакером оказался житель Ивано-Франковской области, он занимался взламыванием сайтов и подбором паролей к ящикам электронной почты.

Как сообщили в СБУ, мужчина находил заказчиков на закрытых форумах и в чатах Telegram, а расчеты с "клиентами" осуществлял через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

Кроме того, следователи установили, что фигурант является представителем российской электронной системы мгновенных расчетов Webmoney, которая внесена в список санкций СНБО.

Так, мужчина изготавливал и выдавал пользователям данные этой платежной системы, для дальнейших проведений транзакций.

Правоохранители провели обыски по месту преступления во время которых изъяли компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас мужчине готовится сообщение о подозрении по: