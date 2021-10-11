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На Прикарпатье обнаружили "армию ботов", которая распространяла вирусные программы

Автор: Мария Кучерявец

В Ивано-Франковской области правоохранители заблокировали деятельность хакера, который создал "армию ботов". Через нее злоумышленник распространял вирусные программы и осуществлял DDoS- и спам-атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации СБУ, в так называемую "армию ботов" входили более 100 тысяч фейковых учетных записей.

Установлено, что хакером оказался житель Ивано-Франковской области, он занимался взламыванием сайтов и подбором паролей к ящикам электронной почты.

Как сообщили в СБУ, мужчина находил заказчиков на закрытых форумах и в чатах Telegram, а расчеты с "клиентами" осуществлял через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

Кроме того, следователи установили, что фигурант является представителем российской электронной системы мгновенных расчетов Webmoney, которая внесена в список санкций СНБО.

Так, мужчина изготавливал и выдавал пользователям данные этой платежной системы, для дальнейших проведений транзакций.

Правоохранители провели обыски по месту преступления во время которых изъяли компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас мужчине готовится сообщение о подозрении по:

  • ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт);
  • ст. 363-1 (препятствование работе электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи путем массового распространения сообщений электросвязи) УК.

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