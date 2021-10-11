На Прикарпатті виявили "армію ботів", яка поширювала вірусні програми

За інформацією СБУ, до так званої "армії ботів" входили понад 100 тисяч фейкових облікових записів.

Встановлено, що хакером виявився житель Івано-Франківської області, він займався зламуванням сайтів та підбором паролів до скриньок електронної пошти.

Як повідомили в СБУ, замовників чоловік знаходив на закритих форумах та у чатах Telegram, а розрахунки з "клієнтами" здійснював через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

Крім того, слідчі встановили, що фігурант є представником російської електронної системи миттєвих розрахунків Webmoney, яка внесена в список санкцій РНБО.

Так, чоловік виготовляв і видавав користувачам дані цієї платіжної системи, для подальших проведень транзакцій.

Правоохоронці провели обшуки за місцем злочину під час яких вилучили комп’ютерне обладнання із доказами протиправної діяльності.

Наразі чоловіку готується повідомлення про підозру за: