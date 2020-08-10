На Прикарпатье микроавтобус столкнулся и легковушкой, 3 человека погибли

В Ивано-Фраковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате столкновения три человека погибли, еще двое пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что авария произошла 9 августа в поселке Перегинское Рожнятовского района.

"В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля погибли 3 человека и пострадало 2 человека (из них 1 ребенок 2018 г.р.), которых с травмами разной степени тяжести госпитализировали", - сообщили в ГСЧС.

Ранее РБК-Украина писало, что под Днепром произошла авария с участием двух автомобилей, в которой погиб двухлетний ребенок, еще пятеро человек пострадали.

Также сообщалось, что днями в Киеве на Столичном шоссе столкнулись внедорожник и легковой автомобиль, три человека погибли.

Кроме этого, в дорожно-транспортном происшествии под Винницей погибли двое бойцов АТО.