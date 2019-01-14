На Прикарпатье на четверть выросли онлайн платежи за газ, - "Ивано-Франковскгаз Сбыт"

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Сервисы позволяют сохранить шаблон платежа, карточку для расчета или пользоваться электронным кошельком

В 2018 году более 40 тыс. клиентов ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" рассчитались за газ через онлайн сервисы компании. Это на 25% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Специалисты "Ивано-Франковскгаз Сбыта" наладили работу сразу семи сервисов, с помощью которых клиенты компании быстро, из любого города, где есть интернет, часто даже без комиссий и всегда без очередей, могут заплатить за потребленный газ. По словам пресс-службы, все расходы по запуску этих онлайн сервисов профинансировано "Ивано-Франковскгаз Сбыт", в то время как 90% средств за газ получает НАК "Нафтогаз Украины".

"Сейчас к услугам потребителей природного газа Ивано-Франковской области представлены платежные системы: Portmone.com, iPay.ua, EasyPay.ua, Ощад 24, Masterpass, Приват 24, а также Ibox. Заплатить за газ онлайн можно непосредственно из Личного кабинета на сайте 104.ua, мобильного приложения 104 Mobile, мессенджера Viber или с помощью обычного телефона через IVR", - говорится в сообщении.

Сервисы позволяют сохранить шаблон платежа, карточку для расчета или пользоваться электронным кошельком. Также в пресс-службе отметили, что оплата коммунальных услуг онлайн осуществляется любыми платежными картами Visa и Master Card. Наличие и размер комиссии платежный сервис информирует клиента до осуществления транзакции. После успешной оплаты на экране будет отображена квитанция, при желании ее можно распечатать, сохранить или переслать на указанный адрес электронной почты. Средства поступят на счет поставщика газа уже в течение одного-двух дней.

"Наша компания предлагает клиентам ряд современных услуг, в т.ч. и дистанционные онлайн сервисы для расчета за потребленный газ. Имея банковскую карту и доступ к интернету или телефону, потребители могут выбирать для себя самый удобный дистанционный способ оплаты: без очередей и не выходя из дома", – говорит директор ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Юрий Филиппов.

Среди дополнительных возможностей онлайн сервисов – информация о состоянии лицевого счета, история платежей и начисления по субсидии.