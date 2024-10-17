Прихожане УПЦ МП взяли штурмом собор в Черкассах: подробности скандала (видео)

Утром в четверг, 17 октября, прихожане УПЦ Московского патриархата взяли штурмом Свято-Михайловский собор в центре Черкасс после того, как стало известно о его переходе в ПЦУ.

РБК-Украина рассказывает о ходе событий вокруг храма в Черкассах.

Почему прихожане УПЦ МП атаковали собор в Черкассах

Ранним утром четверга, 17 октября, военный священник СУВД ПЦУ Владимир Ридный сообщил, что самый большой православный храм Украины, длительное время находившийся под управлением московского патриархата - вернулся в лоно Украинской церкви (перешел в Православную церковь Украины).

"Отныне Свято-Михайловский кафедральный собор будет всегда открыт для наших военнослужащих, ведь он уже стал Гарнизонным", - написал он в своем Facebook.

Отмечается, что на территории храма будет также создан центр национально-патриотического воспитания, воскресная школа и подготовка капелланов.

"Более того, есть еще очень много проектов, которые будут совместно воплощаться украинской общиной. Все прихожане, которые были и остаются в Украинской православной церкви (московского патриархата) - приглашаем к молитве в Гарнизонном храме на украинском языке", - подытожил капеллан.

Пост Ридного (скриншот: facebook.com/zintromin)

Немного позже местные Telegram-каналы начали сообщать о том, что под собором собираются сторонники УПЦ МП. Они якобы ждали прибытия неоднократно подозреваемого в разжигании межрелигиозной вражды митрополита Феодосия и брызгались святой водой.

Уже в скором времени прихожане московского патриархата начали штурмовать собор. Очевидцы сообщали, будто бы верующие сломали входные ворота, прорвались на территорию храма и начали выгонять капелланов ПЦУ и представителей общины (применяя слезоточивый газ).

Ридный опубликовал новый пост, в котором сообщил, что "московские прихвостни, ведя перед собой зазомбированных бабушек и детей, прорвали вход в собор".

"Пока наши защитники защищают границы Украины мы не можем отстоять наш храм? Так что прямо сейчас со стороны улицы Максима Железняка, там где полиграфия, собираемся, чтобы отстоять свой храм и забрать его у московского патриархата! Езжайте из дома, с работ, отовсюду! Прямо сейчас", - подчеркнул военный священник.

Следующая публикация Ридного (скриншот: facebook.com/zintromin)

В пресс-службе полиции Черкасской области в Facebook сообщили, что в Черкассах возле Свято-Михайловского собора работает:

следственно-оперативная группа Черкасского районного управления полиции

полицейские групп коммуникации

патрульные

"В данный момент полные обстоятельства выясняют следователи и определяют правовую квалификацию происшествия, а также устанавливают участников инцидента", - подытожили правоохранители.

Пост полиции (скриншот: facebook.com/cherkasypolice)

Тем временем военный священник СУВД ПЦУ опубликовал видео-трансляцию с места события.