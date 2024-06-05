Прихована небезпека в домашній аптечці. Чому в Україні не продають ртутні градусники

Зміст:

Міжнародна заборона. Що передбачає Мінаматська конвенція про ртуть

З 1 січня 2024 Україна долучилася до Мінаматської конвенції, яка встановлює міжнародні правила поводження із ртуттю. Конвенція має на меті врегулювати виробництво і використання металу, що є токсичним для організму людини та навколишнього середовища.

Разом зі 141 державою світу Україна почала поетапну відмову від ртутьвмісних приладів, також обмежується виробництво ртуті, експорт та імпорт.

Документ передбачає заборону:

на видобуток ртуті;

на виробництво, експорт та імпорт продуктів, що містять ртуть, (термометри, прилади для вимірювання тиску, певні види батарейок та люмінесцентних ламп, барометри, вимикачі реле, деякі види косметики).

Правила Конвенції поки не розповсюджуються на продукти для потреб військової та цивільної оборони; прилади, що використовуються для досліджень та калібрування, як еталонний стандарт; вакцини, що містять тимеросал.

Як пояснив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, долучення України до Конвенції дозволить розв'язати проблему утилізації ртуті та продукції з її вмістом за допомогою міжнародних інструментів.

Очільник відомства нагадав ситуацію на заводі "Радикал" у Києві, де у виробництві використовували сполуки ртуті. Підприємство було зупинене з порушенням вимог природоохоронного законодавства і залишки токсичних речовин не вивезли. Як наслідок, територія на Лівому березі столиці перетворилася на небезпечну зону. Підписання Мінаматської конвенції дозволить уникнути подібних випадків у майбутньому.

Варто зазначити, Конвенція отримала свою назву на честь японського міста Мінамата, де наприкінці 1950 років близько 2 тисяч осіб отруїлися ртуттю з промислових стічних вод.

Обережно – ртуть! В чому небезпека ртутних термометрів

Ртутний градусник – один із приладів, що підпадає під заборону Мінаматської конвенції. Тобто від цього року їх заборонено виготовляти, продавати, завозити в Україну.

Термометри з ртуттю для вимірювання температури тіла були розповсюджені у радянські часи та й досі є в домашній аптечці багатьох українців. Поки скляний градусник цілий він не становить небезпеки, але його пошкодження загрожує інтоксикацією парами ртуті.

Цей метал знаходиться всередині стовпчика термометра у рідкому вигляді та має срібно-металевий блиск. Якщо градусник розіб'ється, ртуть витече та розпадеться на краплі.

Фото: градусники з ртуттю є потенційно небезпечними (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ртуть належить до речовин 1-го класу небезпеки та починає випаровуватися при температурі +18 градусів за Цельсієм, забруднюючи повітря.

Постійне вдихання парів ртуті призводить до накопичення металу в організмі. Це може викликати низку хвороб − від ртутної інтоксикації до онкологічних захворювань.

Так, отруєні ртуттю мешканці Мінамати хворіли на синдром послаблення зору та слуху. Були й важкі випадки паралічу та порушення свідомості.

Симптоми гострого отруєння проявляються через 8-24 години: загальна слабкість, головний біль, підвищення температури. Згодом можуть початися болі в животі, розлад шлунку, біль у яснах.

Хронічне отруєння є наслідком вдихання малих концентрацій парів ртуті протягом тривалого часу.

Ознаки хронічного отруєння: зниження працездатності, швидка стомлюваність, послаблення пам'яті. В окремих випадках можливі прояви з боку верхніх дихальних шляхів, кровотеча ясен, легке тремтіння рук та розлад шлунку.

Симптомів інтоксикації може не бути протягом тривалого часу, але згодом поступово підвищуватиметься стомлюваність, слабкість, сонливість.

Серед проявів хронічного отруєння також:

головний біль,

апатія й емоційна нестійкість;

порушення мовлення;

тремтіння кінцівок чи всього тіла.

Ртуть уражає нервову систему, а тривалий її вплив викликає навіть психічні розлади.

Альтернативи ртутному градуснику

На ринку представлено багато пристроїв для вимірювання температури тіла, які є більш сучасними та не становлять небезпеки на відміну від ртутних термометрів.

Скляні термометри з галінстаном

Такі градусники зовні подібні до ртутних, але в них використовується інший рідкий метал – галінстан (сплав галію, індію та олова). Визначає температуру за тим самим методом, що і ртутний градусник, проте шкала вимірювань починається з 35 градусів.

Фото: градусник з галінстаном (freepik.com)

Електронні термометри

На кінці корпусу електронного термометра є чутливий електронний датчик. Для вимірювання температури має бути щільний контакт з тілом людини (під пахвою, орально, ректально). Результат відображується на рідкокристалічному табло.

Фото: електронний градусник (freepik.com)

Цей вид гаджета має багато функцій, може сигналізувати звуком чи блиманням. Більшість моделей – удароміцні. Час вимірювання набагато швидший ніж у ртутного градусника (1-3 хвилини). Працює від батарейок.

Інфрачервоні термометри

Це також електронні градусники, але для вимірювання температури використовується теплове випромінювання, яке виходить від поверхні тіла, а потім трансформується в градуси. Зони вимірювання – чоло, вуха, скроні.

Фото: інфрачервоний термометр (freepik.com)

Сучасна модель і до того ж безконтактна, набула "популярності" під час пандемії коронавірусу. Час вимірювання становить 5-30 секунд.

Термосмужки

Компактний та зручний пристрій, але може давати похибку. Показує зміну температури завдяки вбудованим кристалам, що змінюють колір залежно від температури.

Фото: термосмужки (rozetka.ua)

При цьому через потовиділення, освітленість, щільність контакту з тілом у термосмужок є ймовірність неточності вимірювання.

При підготовці використовувалися наступні джерела: публікації порталів Міністерства охорони довкілля та природних ресурсів, ДСНС, Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності м.Києва, закон № 3116-IX, текст Мінаматської конвенції про ртуть.