Скрытая опасность в домашней аптечке. Почему в Украине не продают ртутные градусники

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Международный запрет. Что предусматривает Минаматская конвенция о ртути

С 1 января 2024 Украина присоединилась к Минаматской конвенции, которая устанавливает международные правила обращения со ртутью. Конвенция имеет целью урегулировать производство и использование металла, токсичного для организма человека и окружающей среды.

Вместе со 141 государством мира Украина начала поэтапный отказ от приборов с содержанием ртути, также ограничивается производство ртути, экспорт и импорт.

Документ предусматривает запрет:

на добычу ртути;

на производство, экспорт и импорт ртутьсодержащих продуктов (термометры, приборы для измерения давления, определенные виды батареек и люминесцентных ламп, барометры, выключатели реле, некоторые виды косметики).

Правила Конвенции пока не распространяются на продукты нужд военной и гражданской обороны; приборы, используемые для исследований и калибровки как эталонный стандарт; вакцины, содержащие тимеросал.

Как пояснил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, присоединение Украины к Конвенции позволит решить проблему утилизации ртути и продукции с ее содержанием с помощью международных инструментов.

Глава ведомства напомнил ситуацию на заводе "Радикал" в Киеве, где в производстве использовались соединения ртути. Предприятие было остановлено с нарушением требований природоохранного законодательства, и остатки токсичных веществ не вывезли. Как следствие, территория на Левом берегу столицы превратилась в опасную зону. Подписание Минаматской конвенции позволит избежать подобных случаев в будущем.

Стоит отметить, что Конвенция получила свое название в честь японского города Минамата, где в конце 1950-х около 2 тысяч человек отравились ртутью из промышленных сточных вод.

Осторожно – ртуть! В чем опасность ртутных термометров

Ртутный градусник – один из приборов, подпадающих под запрет Минаматской конвенции. То есть с этого года их запрещено производить, продавать, завозить в Украину.

Термометры со ртутью для измерения температуры тела были распространены в советские времена и до сих пор есть в домашней аптечке многих украинцев. Пока стеклянный градусник цел он не представляет опасности, но его повреждение грозит интоксикацией парами ртути.

Этот металл находится внутри столбика термометра в жидком виде и имеет серебряно-металлический блеск. Если градусник разобьется, ртуть вытечет и распадется на капли.

Фото: градусники с ртутью потенциально опасны (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ртуть относится к веществам 1-го класса опасности и начинает испаряться при температуре +18 градусов по Цельсию, загрязняя воздух.

Постоянное вдыхание паров ртути приводит к накоплению металла в организме. Это может вызвать ряд болезней − от ртутной интоксикации до онкологических заболеваний.

Так, отравленные ртутью жители Минаматы болели синдромом ослабления зрения и слуха. Были и тяжелые случаи паралича и нарушения сознания.

Симптомы острого отравления проявляются через 8-24 часа: общая слабость, головные боли, повышение температуры. Впоследствии могут начаться боли в животе, расстройство желудка, боли в деснах.

Хроническое отравление является результатом вдыхания малых концентраций паров ртути в течение длительного времени.

Признаки хронического отравления: снижение работоспособности, быстрая утомляемость, ослабление памяти. В отдельных случаях возможны проявления в верхних дыхательных путях, кровотечение десен, легкая дрожь рук и расстройство желудка.

Симптомов интоксикации может не быть в течение длительного времени, но впоследствии будет постепенно повышаться утомляемость, слабость, сонливость.

Среди проявлений хронического отравления также:

головная боль,

апатия и эмоциональная неустойчивость;

нарушение речи;

дрожание конечностей или всего тела.

Ртуть поражает нервную систему, а продолжительное ее влияние вызывает даже психические расстройства.

Альтернативы ртутному градуснику

На рынке представлено много устройств для измерения температуры тела, которые более современны и не представляют опасности в отличие от ртутных термометров.

Стеклянные термометры с галинстаном

Такие градусники внешне подобны ртутным, но в них используется другой жидкий металл – галинстан (сплав галлия, индия и олова). Определяет температуру по тому же методу, что и ртутный градусник, однако шкала измерений начинается с 35 градусов.

Фото: градусник с галинстаном (freepik.com)

Электронные термометры

В конце корпуса электронного термометра имеется чувствительный электронный датчик. Для измерения температуры должен быть плотный контакт с телом человека (под мышкой, орально, ректально). Результат отображается на жидкокристаллическом табло.

Фото: электронный градусник (freepik.com)

Этот вид гаджета имеет множество функций, может сигнализировать звуком или миганием. Большинство моделей – ударопрочные. Время измерения гораздо быстрее, чем у ртутного градусника (1-3 минуты). Работает от батареек.

Инфракрасные термометры

Это также электронные градусники, но для измерения температуры используется тепловое излучение, исходящее от поверхности тела, а затем трансформирующееся в градусы. Зоны измерения – лоб, уши, виски.

Фото: инфракрасный термометр (freepik.com)

Современная модель и к тому же бесконтактная, приобрела "популярность" во время пандемии коронавируса. Время измерения составляет 5-30 секунд.

Термополоски

Компактное и удобное устройство, но может давать погрешность. Показывает изменение температуры благодаря встроенным кристаллам, изменяющим цвет в зависимости от температуры.

Фото: термополоски (rozetka.ua)

При этом из-за потоотделения, освещенности, плотности контакта с телом у термополосок есть вероятность неточности измерения.

При подготовке использовались следующие источники: публикации порталов Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов, ГСЧС, Учебно-методического центра гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности г. Киева, закон №3116-IX, текст Минаматской конвенции о ртути.