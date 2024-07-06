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Приходять смс нібито від поліції: українців попередили про нові шахрайські схеми

Ілюстративне фото: українців попередили про нові шахрайські схеми (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українці почали масово отримувати смс-повідомлення нібито від поліції зі вказівкою перейти за посиланням та оновити дані. Однак це нова шахрайська схема.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ у Telegram.

Як зазначили у відомстві, українцям приходять повідомлення у месенджері нібито від представників поліції. У повідомленнях просять підтвердити свої дані, перейшовши за посиланням. Однак через ці маніпуляції можна втратити гроші, адже це чергова шахрайська схема.

"Посилання, які вказують зловмисники у повідомленні можуть вести на фішингові вебсайти або на ресурси, які містять шкідливе програмне забезпечення. Ціль шахраїв - отримати доступ до вашої конфіденційної інформації, банківських рахунків, виманити гроші", - сказано у повідомленні.

Як вберегти себе:

  • не переходьте за сумнівними посиланнями;
  • не пересилайте гроші;
  • негайно блокуйте відправника подібних повідомлень.

Якщо ви надіслали кошти шахраям, звертайтеся до поліції.

Раніше РБК-Україна розповідало, що шахраї можуть використати відключення світла на свою користь - створюючи фейкові онлайн-ресурси, наприклад, створювати телеграм-боти від імені енергетичної компанії.

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