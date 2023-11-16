Бояться нових протестів? У РФ силовики "взялися" за противниць мобілізації

Як стало відомо, російські силовики прийшли з візитами до кількох родичок мобілізованих із Кемеровської області та Красноярського краю через їхню участь у чатах, де обговорюється кампанія за повернення окупантів додому.

У Красноярському краї родички загарбників жаліються на пресинг силовиків, повідомляючи, що ті приходять до них додому, дзвонять та погрожують відповідальністю за статтею "екстремізм".

У Кемеровській області через малу кількість охочих приєднатися до акції жінки вирішили й взагалі не подавати заявку на мітинг. Втім, це не спинило силовиків, і ті вирішили докорінно присікти всі прояви незгоди з владою РФ.

Зокрема, відомо як мінімум про шість випадків візитів силовиків за вчорашній день у різних населених пунктах області. Родичкам окупантів винесли попередження про штрафи за участь у несанкціонованих акціях. Деяких змусили показати телефони та передплати у застосунку "Телеграм".

Після цього чат родичок мобілізованих із Кемерова було вилучено.

Напередодні в аналогічному Телеграм-каналі Новосибірську була опублікована інформація про мітинг за повернення загарбників додому. Втім наступного дня там з'явилась відповідь місцевої влади з відмовою та припискою - "порушують принципи законності".

Такі ж самі відмови отримали родички окупантів з Санкт-Петербурга. В Москві ж очікують на ухвалення мітингу.

