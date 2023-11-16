Бояться нових протестів? У РФ силовики "взялися" за противниць мобілізації

Силовики РФ знову почали активно переслідувати незадоволених родичок російських загарбників. За організації мітингів в соцмережах їм погрожують розправою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Як стало відомо, російські силовики прийшли з візитами до кількох родичок мобілізованих із Кемеровської області та Красноярського краю через їхню участь у чатах, де обговорюється кампанія за повернення окупантів додому.
У Красноярському краї родички загарбників жаліються на пресинг силовиків, повідомляючи, що ті приходять до них додому, дзвонять та погрожують відповідальністю за статтею "екстремізм".
У Кемеровській області через малу кількість охочих приєднатися до акції жінки вирішили й взагалі не подавати заявку на мітинг. Втім, це не спинило силовиків, і ті вирішили докорінно присікти всі прояви незгоди з владою РФ.
Зокрема, відомо як мінімум про шість випадків візитів силовиків за вчорашній день у різних населених пунктах області. Родичкам окупантів винесли попередження про штрафи за участь у несанкціонованих акціях. Деяких змусили показати телефони та передплати у застосунку "Телеграм".
Після цього чат родичок мобілізованих із Кемерова було вилучено.
Напередодні в аналогічному Телеграм-каналі Новосибірську була опублікована інформація про мітинг за повернення загарбників додому. Втім наступного дня там з'явилась відповідь місцевої влади з відмовою та припискою - "порушують принципи законності".
Такі ж самі відмови отримали родички окупантів з Санкт-Петербурга. В Москві ж очікують на ухвалення мітингу.
Однак, слід зазначити, що далеко не всі родички окупантів виступають за повернення загарбників додому. Багато жінок, навпроти, заохочують терористів вчиняти звірства на території України.
Так, жінка одного з російських окупантів, що знаходився на позиціях під Харковом, дозволила своєму чоловіку вбивати та катувати українських дітей.
Дружина іншого російського військового під час телефонної розмови з ним радісно розповідала, як він вбиває людей в Україні.