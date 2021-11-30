Приходько: власти до сих пор не подготовили законодательный фундамент для реализации Минских соглашений

"Очень досадно слышать и наблюдать за тем, как постоянно меняется позиция власти. Сейчас Кулеба (министр иностранных дел Дмитрий Кулеба) сказал, что все же нужно выполнять Минские соглашения. Ранее власти говорили, что им необходим "апгрейд". Единая политическая сила, которая четко и последовательно отстаивает эту позицию, что у нас нет другого пути к миру на Донбассе, кроме Минских соглашений и имплементации "Формулы Штайнмайера" - это "Оппозиционная платформа - За жизнь", - заявила она.

Она отметила, что власти, даже соглашаясь с необходимостью выполнять соглашения, продолжают его игнорировать.

"И сейчас снова они говорят о безальтернативности Минских соглашений - и параллельно в Верховную раду вносят проект закона о продлении действия нынешнего закона об особом статусе Донбасса еще на один год. Это говорит о том, что слова власти расходятся с действиями, и никакого законодательного фундамента, который должен быть заложен для реализации Минских соглашений, до сих пор не существует", - объяснила политик.

По ее словам, на восьмом году войны уже очевидно, что альтернативы Минским соглашениям для достижения мира нет.

"Война на востоке продолжается уже восьмой год, последние 2,5 года - при новой власти. Люди на Донбассе хотят мира, для них самая большая проблема - страх и неопределенность. Мы уже видим, что власть не способна предложить другие способы разрешения конфликта - следовательно, надо идти по тому пути, который со всеми согласован: Минские соглашения и "Формула Штайнмайера". Там четко прописано, что нужно делать", - резюмировала Наталья Приходько.