Приходько: власть должна выполнить предвыборное обещание и снизить коммунальные тарифы

Власть должна выполнить предвыборное обещание и снизить коммунальные тарифы. Об этом заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Наталья Приходько, комментируя очередное повышение "Нафтогазом" стоимости газа для населения.

"В начале 2020 года "Нафтогаз" повышает стоимость газа для населения на 28,6%. Соответствнно, цена на газ повлияет на рост коммунальных тарифов. А как же предвыборное обещание Зеленского не повышать тарифы? Власть еще раз нагло обманула украинцев", – констатировала Приходько.

Парламентарий напомнила, что, по последним опросам, 14% украинцев платят за жилищно-коммунальные услуги больше половины от доходов семьи.

"Добавим сюда, что еще 50% зарплаты украинцы тратят на покупку продуктов, и получаем неутешительный итог – денег на жизнь просто не остается", – отметила она.

Из-за постоянных повышений тарифов украинцы просто не могут оплачивать счета – в конце октября этого года долги населения за услуги ЖКХ составили 52,1 млрд грн, что на 1,1 миллиарда больше, чем было в сентябре, подчеркнула политик.

Приходько считает, что у государства есть несколько путей для исправления критической ситуации.

"Руководители ОПЗЖ Виктор Медведчук и Юрий Бойко во время визита в РФ договорились, что российская сторона предоставит Украине скидку на газ 25%. Недавно эту договоренность подтвердил президент РФ. Власть должна только согласиться на то, о чем уже договорились Виктор Медведчук и Юрий Бойко — это позволит сразу снизить тарифы", – заявила народный депутат.

Но есть и другие пути для снижения тарифов, отметила парламентарий.

"Снизить цену на газ можно также за счет увеличения внутренней добычи и отмены налога на добавленную стоимость, а также сбора за использование недр", – уточнила нардеп.

Народный депутат также напомнила президенту Зеленскому о его предвыборном обещании снизить тарифы, которое глава государства так и не выполнил.

"Именно это обещание стало основой предвыборной риторики президента, о чем после выборов власть тут же забыла. И сейчас президент уже заявляет, что тарифы снизят только через год. А как украинцам прожить этот год?", – спрашивает Приходько.