Приходько: влада повинна виконати передвиборчу обіцянку і знизити комунальні тарифи

Влада повинна виконати передвиборчу обіцянку і знизити комунальні тарифи. Про це заявила народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) Наталія Приходько, комментуючи чергове підвищення "Нафтогазом" вартості газу для населення.

"На початку 2020 року "Нафтогаз" підвищує вартість газу для населення на 28,6%. Відповідно, ціна на газ вплине на зростання комунальних тарифів. А як же передвиборчу обіцянку Зеленського не підвищувати тарифи? Влада ще раз нахабно обдурила українців", – констатувала Приходько.

Парламентарій нагадала, що, за останніми опитуваннями, 14% українців платять за житлово-комунальні послуги більше половини від доходів сім'ї.

"Додамо, що ще 50% зарплати українці витрачають на покупку продуктів, і отримуємо невтішний підсумок – грошей на життя, просто не залишається", – зазначила вона.

Через постійні підвищення тарифів українці просто не можуть оплачувати рахунки – в кінці жовтня цього року борги населення за послуги ЖКГ склали 52,1 млрд грн, що на 1,1 мільярда більше, ніж було у вересні, підкреслила політик.

Приходько вважає, що у держави є кілька шляхів для виправлення критичної ситуації.

"Керівники ОПЗЖ Віктор Медведчук і Юрій Бойко під час візиту в РФ домовилися, що російська сторона надасть Україні знижку на газ на 25%. Нещодавно цю домовленість підтвердив президент РФ. Влада повинна тільки погодитися на те, про що вже домовилися Віктор Медведчук і Юрій Бойко — це дозволить відразу знизити тарифи", – заявила народний депутат.

Але є й інші шляхи для зниження тарифів, зазначила парламентарій.

"Знизити ціну на газ можна також за рахунок збільшення внутрішнього видобутку і скасування податку на додану вартість, а також збору за використання надр", – уточнила нардеп.

Народний депутат також нагадала президенту Зеленському про його передвиборну обіцянку знизити тарифи, яку глава держави так і не виконав.

"Саме ця обіцянка стала основою передвиборної риторики президента, про що після виборів влада тут же забула. І зараз президент вже заявляє, що тарифи знизять тільки через рік. А як українцям прожити цей рік?", – запитує Приходько.