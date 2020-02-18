Приходько рассказала о целях и партийном развитии ОПЗЖ

Фото: Наталья Приходько (пресс-служба)

Партийные билеты "Оппозиционной платформы - За життя" получили еще 85 киевлян

Партийные билеты "Оппозиционного платформы - За життя" получили еще 85 киевлян. Об этом сообщается на официальной странице киевской городской организации ОПЗЖ в Facebook, передает РБК-Украина.

Торжественное вручение партийных билетов состоялось в понедельник, 17 февраля, в помещении общественной приемной "Правобережная" киевской городской организации партии.

"К партии присоединились как опытные люди, так и совсем молодые. Самому младшему всего 25 лет. Это говорит о том, что цели нашей партии актуальны для всех поколений украинский. Впереди нас ждет нелегкая, ответственная работа", - сказала народный депутат Украины.

По ее словам, в новых партийцев впереди много организационной работы.

"Многие работы прежде всего по развитию партийной структуры, привлечению новых членов и мобилизации электората к местным выборам, которые состоятся уже осенью. Новым партийцам я рассказала, что с этой минуты они стали частью нашей семьи. Поэтому буду заботиться о них, как о родных. Уверена, что с вами мы долго и плодотворно сотрудничать ", - добавила Приходько.

Поздравил новых партийцев поздравил член политсовета киевского отделения "Оппозиционные платформы - За життя" Михаил Наконечный.

"Мы обязательно будем привлекать новых партийцев к работе на выборах, будем просить помощи с распространением партийных материалов, с агитацией среди знакомых и соседей. Зато гарантируем каждому всестороннюю поддержку партии, в том числе - в юридических вопросах", - рассказал Михаил Наконечный.

Напомним, партийных билетов партии ждет еще 500 киевлян.