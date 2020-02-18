ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Приходько розповіла про цілі та партійний розвиток ОПЗЖ

Новини » Політика     18.02.2020 - 18:08
Приходько розповіла про цілі та партійний розвиток ОПЗЖ
Фото: Наталя Приходько (прес-служба)

Партійні квитки "Опозиційної платформи - За життя" отримали ще 85 киян

Партійні квитки "Опозиційної платформи - За життя" отримали ще 85 киян. Про це повідомляється на офіційній сторінці київської міської організації ОПЗЖ в Facebook, передає РБК-Україна.

Урочисте вручення партійних квитків відбулося у понеділок, 17 лютого, у приміщенні громадської приймальні "Правобережна" київської міської організації партії.

"До партії доєдналися як досвідчені люди, так і зовсім молоді. Наймолодшому лише 25 років. Це говорить про те, що цілі нашої партії актуальні для всіх поколінь українців. Попереду на нас чекає нелегка, відповідальна робота", – сказала народний депутат України.

За її словами, у нових партійців попереду багато організаційної роботи.

"Багато роботи насамперед з розвитку партійної структури, залученню нових членів та мобілізації електорату до місцевих виборів, які відбудуться вже восени. Новим партійцям я розповіла, що з цієї хвилини вони стали частиною нашої родини. Тому піклуватимусь про них, як про рідних. Впевнена, що з вами ми довго та плідно співпрацюватимемо", - додала Приходько.

Приходько розповіла про цілі та партійний розвиток ОПЗЖПривітав нових партійців привітав член політради київського відділення "Опозиційної платформи - За життя" Михайло Наконечний.

"Ми обов’язково залучатимемо нових партійців до роботи на виборах, будемо просити допомоги з розповсюдженням партійних матеріалів, з агітацією серед знайомих і сусідів. Натомість гарантуємо кожному всебічну підтримку партії, в тому числі – у юридичних питаннях", - розповів Михайло Наконечний.

Нагадаємо, партійних квитків партії чекає ще 500 киян.

У Києві збільшився рівень захворюваності на грип та ГРВІ У Києві запустили сервіс єМалятко
Новини України КиївОпозиційна платформа За життя
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся