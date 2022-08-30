ua ru
Вт, 30 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Прихисток" для переселенцев улучшили: что изменилось

Новина українською →
Украина, Вторник 30 августа 2022 19:58
"Прихисток" для переселенцев улучшили: что изменилось Фото: "Прихисток" для переселенцев улучшили: что изменилось (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Кабмин внес изменения в действующий порядок и снял возрастные ограничения для тех, кто хочет поселить у себя переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Теперь дать приют для ВПЛ может любой гражданин. Расширяется перечень лиц, которые смогут получить компенсацию", - говорится в сообщении.

Также правительство введет информационно-аналитическая система, результатом работы которой станет значительное ускорение финансирования и обработки заявлений на получение компенсации.

Вицепремьер-министр Украины Ирина Верещук поблагодарила Обществу Красного Креста Украины, которые планируют финансировать полный объем расходов на компенсацию за размещение ВПО. По ее словам, организация с марта по июль выделила более 110 миллионов гривен.

Напомним, что Кабмин вдвое повысит компенсацию за приют переселенцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Переселенцы с Донбасса Правительство Война в Украине
NEWS
ВСУ ликвидировали 450 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ
ВСУ ликвидировали 450 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ
DAILY
"Россияне живут в тотальном уродстве": киевский дизайнер о важности комфорта и эстетики на войне
Роман Чернышевкорреспондент "Россияне живут в тотальном уродстве": киевский дизайнер о важности комфорта и эстетики на войне