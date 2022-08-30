Фото: "Прихисток" для переселенців покращили: що змінилося (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кабмін вніс зміни до чинного порядку та зняв вікові обмеження для тих, хто хоче поселити у себе переселенців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Тепер дати прихисток для ВПО може будь-який громадянин. Розширюється перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію", - йдеться у повідомленні. Також уряд запровадить інформаційно-аналітична система, результатом роботи якої стане значне прискорення фінансування та опрацювання заяв на отримання компенсації. Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук подякувала Товариству Червоного Хреста України, які планують фінансувати повний обсяг витрат на компенсацію за розміщення ВПО. За її словами, організація з березня по липень виділила понад 110 мільйона гривень.