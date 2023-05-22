Прихисток за кордоном. Для українців створили інтерактивну мапу
Для українців, що через повномасштабне вторгнення Росії були змушені виїхати за кордон, зробили інтерактивну мапу. За допомогою неї біженці можуть дізнатись актуальні правила в’їзду та перебування в різних країнах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Шукачі прихистку за кордоном можуть скористатися інтерактивною мапою, яку розробило Міністерство закордонних справ України. Вона містить корисну інформацію про актуальні правила в’їзду та перебування в різних країнах.
За допомогою мапи можна отримати актуальну інформацію щодо правил в'їзду та перебування в різних країнах. А також можна дізнатись, куди звернутись за допомогою, перебуваючи за кордоном.
Також на сайті розміщена інформація про
- особливості оформлення тимчасового захисту;
- соціальне;
- та медичне забезпечення.
Крім того, інтерактивна мапа також містить інформацію з посиланнями на офіційні інформаційні джерела.
Скористатися нею можна, перейшовши за цим посиланням.
Нагадаємо, ми повідомляли, що наразі у Європі залишається все менше українців із тимчасовим захистом. Лише у березні 2023 року з обліку зняли понад 100 тисяч українських біженців.
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