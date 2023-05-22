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Убежище за границей. Для украинцев создали интерактивную карту

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Украина, Понедельник 22 мая 2023 07:29
Убежище за границей. Для украинцев создали интерактивную карту Фото: для украинских беженцев создали интерактивную карту убежища (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Для украинцев, которые из-за полномасштабного вторжения России были вынуждены выехать за границу, сделали интерактивную карту. С помощью нее беженцы могут узнать актуальные правила въезда и пребывания в разных странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Искатели убежища за рубежом могут воспользоваться интерактивной картой, которую разработало Министерство иностранных дел Украины. Она содержит полезную информацию об актуальных правилах въезда и пребывания в разных странах.

Убежище за границей. Для украинцев создали интерактивную карту

С помощью карты можно получить актуальную информацию о правилах въезда и пребывания в разных странах. А также можно узнать, куда обратиться за помощью, находясь за границей.

Также на сайте размещена информация об

  • особенностях оформления временной защиты;
  • социальном;
  • и медицинском обеспечении.

Кроме того, интерактивная карта также содержит информацию со ссылками на официальные информационные источники.

Кроме того, интерактивная карта содержит информацию со ссылками на официальные информационные источники.

Воспользоваться ею можно, перейдя по этой ссылке.

Напомним, мы сообщали, что в настоящее время в Европе остается все меньше украинцев с временной защитой. Только в марте 2023 года с учета сняли более 100 тысяч украинских беженцев.

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