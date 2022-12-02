Прихильнику Росії з Молдови заборонили в'їзд в Україну

На одному з пунктів пропуску на Одещині було зупинено громадянина Молдови. Під час перевірки прикордонники встановили, він є прихильником РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

Сьогодні, 2 грудня, на пункті пропуску "Серпневе" в Одеській області прикордонники зупинили громадянина Молдови, який намагався потрапити в Україну.

У ході контролю прикордонники спільно з СБУ встановили, що громадянин Молдови є прихильником Російської Федерації. Вони виявили на сторінках соцмереж 72-річного чоловіка матеріали на підтримку російської влади та збройних сил окупантів.

Іноземцю відмовили в перетині кордону та заборонили в’їзд на територію України.