Прихильнику Росії з Молдови заборонили в'їзд в Україну
На одному з пунктів пропуску на Одещині було зупинено громадянина Молдови. Під час перевірки прикордонники встановили, він є прихильником РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
Сьогодні, 2 грудня, на пункті пропуску "Серпневе" в Одеській області прикордонники зупинили громадянина Молдови, який намагався потрапити в Україну.
У ході контролю прикордонники спільно з СБУ встановили, що громадянин Молдови є прихильником Російської Федерації. Вони виявили на сторінках соцмереж 72-річного чоловіка матеріали на підтримку російської влади та збройних сил окупантів.
Іноземцю відмовили в перетині кордону та заборонили в’їзд на територію України.
Нагадаємо, українські прикордонники показали відео як знищили техніку та розбили базу окупантів.
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