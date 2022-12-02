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Прихильнику Росії з Молдови заборонили в'їзд в Україну

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Україна, П'ятниця 02 грудня 2022 19:37
Прихильнику Росії з Молдови заборонили в'їзд в Україну Фото: громадянину Молдови заборонили в'їзд в Україну (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Україна

На одному з пунктів пропуску на Одещині було зупинено громадянина Молдови. Під час перевірки прикордонники встановили, він є прихильником РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Сьогодні, 2 грудня, на пункті пропуску "Серпневе" в Одеській області прикордонники зупинили громадянина Молдови, який намагався потрапити в Україну.

Прихильнику Росії з Молдови заборонили в'їзд в Україну

У ході контролю прикордонники спільно з СБУ встановили, що громадянин Молдови є прихильником Російської Федерації. Вони виявили на сторінках соцмереж 72-річного чоловіка матеріали на підтримку російської влади та збройних сил окупантів.

Іноземцю відмовили в перетині кордону та заборонили в’їзд на територію України.

Нагадаємо, українські прикордонники показали відео як знищили техніку та розбили базу окупантів.

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